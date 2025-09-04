ЧАТ ИГРЫ
Warface 12.04.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 4 576 оценок

Warface появилась в Steam вместе с осенним сезоном "Порт теней"

butcher69 butcher69

Astrum Entertainment одновременно с запуском осеннего сезона «Порт теней» представила Warface в Steam. Новый сезон привнёс свежий боевой пропуск, коллекции оружия, улучшенную систему модификаций, расширенные PvE-возможности и достижения.

В азиатском стиле сезона доступны пушки серии «Великий дракон» (M16A3 Custom, Kel-Tec KSG, FN SCAR-L PDW, AX308), нож киридаши, камуфляжи «Буря» и «Гармония». В рейтинговых матчах можно заработать серию «Нокаут», а для PvE — «Панда». Сезон престижа предлагает золотые модели оружия и ускорители.

Новинки включают гранатомет China Lake и ружьё Panzer Arms EG240, а XM8 Compact и Winchester 1887 получили улучшения. Система модификаций теперь позволяет ставить до 9 модов с новыми характеристиками, а режим «Кампания» адаптирован для соло-игры с сохранением наград и опыта до 30-го ранга.

Destroited

Ну блин теперь и стим превратился в помойку раз емеловский мусор там появился

IbruhmanI

Разве она и раньше там не была?

ABRASцовы

Нет, то был Warframe, а это Warface)

bysaturn

Была, но её убирали.

bysaturn ABRASцовы

Ты ошибаешься.

Дмитрий Ворончихин

А может игру привести к приличному виду, а не кучей имбодоната людей завлекать?