Warface появилась в Steam вместе с осенним сезоном "Порт теней"

Astrum Entertainment одновременно с запуском осеннего сезона «Порт теней» представила Warface в Steam. Новый сезон привнёс свежий боевой пропуск, коллекции оружия, улучшенную систему модификаций, расширенные PvE-возможности и достижения.
В азиатском стиле сезона доступны пушки серии «Великий дракон» (M16A3 Custom, Kel-Tec KSG, FN SCAR-L PDW, AX308), нож киридаши, камуфляжи «Буря» и «Гармония». В рейтинговых матчах можно заработать серию «Нокаут», а для PvE — «Панда». Сезон престижа предлагает золотые модели оружия и ускорители.
Новинки включают гранатомет China Lake и ружьё Panzer Arms EG240, а XM8 Compact и Winchester 1887 получили улучшения. Система модификаций теперь позволяет ставить до 9 модов с новыми характеристиками, а режим «Кампания» адаптирован для соло-игры с сохранением наград и опыта до 30-го ранга.
Ну блин теперь и стим превратился в помойку раз емеловский мусор там появился
Разве она и раньше там не была?
Нет, то был Warframe, а это Warface)
Была, но её убирали.
Ты ошибаешься.
А может игру привести к приличному виду, а не кучей имбодоната людей завлекать?