Warframe 20.03.2013
8 1 435 оценок

Обновление The Duviri Paradox для Warframe выйдет 26 апреля

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butcher69
Новости

The Duviri Paradox, новое обновление Warframe, получило официальную дату выхода, о чем Digital Extremes объявила в новом трейлере: контент будет доступен на всех платформах с 26 апреля.

Спустя несколько месяцев после введения кросс-игры между ПК и консолями, Warframe обновляет свой опыт, предлагая нам путешествие, отличное от обычного, управляемое механикой roguelike, которая обещает произвести революцию в хорошо знакомой формуле.

Новые игроки Warframe смогут выбрать, начать ли им игру с The Duviri Paradox или выбрать классическую прогрессию, в то время как существующие пользователи смогут получить доступ к новому квесту из своего кодекса.

После этого каждый сможет продолжить свое путешествие по The Duviri, выбрав один из трех различных режимов: The Circuit, беспрецедентный бесконечный режим; The Duviri Experience, приключение в открытом мире; или "The Lone Story", повествовательный опыт для одиночной игры.

The Duviri Paradox перенесет нас в четвертый открытый мир Warframe - расколотый мир, где плавают странные острова, а пейзаж меняет цвет в зависимости от настроения повелителя этих земель, Доминуса Фракса.

Трейлеры Обновления
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
JohnTornton

это ж получается опять надо устанавливать игру

0
Lored_

Ну поглядим, что нам там с 2019 обещали.

0
AndrewSolt

Вот и демка Соулфрейма подъезжает)

-1