В Warframe: 1999 появится система романтических отношений, выход запланирован на 2025 год

В приближении TennoCon 2024 компания Digital Extremes провела медиа-превью контента Warframe: 1999, который будет представлен во время канадского конвента. Хронологически все начнется в следующем месяце с выпуска квеста-пролога под названием The Lotus Eaters. Разработчики описали его как «микроисторию», которая следует непосредственно за событиями Whispers in the Walls и подготавливает почву для Warframe: 1999.

Августовское обновление поставляется вместе с Sevagoth Prime, улучшенной формой темного рулевого в фирменной золотой отделке и в комплекте с эксклюзивным оружием и аксессуарами. Разработчики держат следующее обновление «ближе к груди» и раскроют его только во время Tokyo Game Show (запланированного на 26-29 сентября). Единственное, что они смогли сказать на данный момент, это то, что оно будет включать в себя новый Warframe и некоторые довольно существенные улучшения качества жизни, такие как переработка Caliban и бесплатный доступ к базовому Caliban. Однако по-настоящему большим станет недавно добавленная возможность добавлять предметы в избранное в пользовательском интерфейсе. Кроме того, осеннее обновление представит новые Incarnons и переработку Companions 2.0 Part 2.

В игровом процессе командир отряда Hex Артур Найтингейл (кодовое имя Экскалибур) и его разношерстная команда объединяются в альтернативной версии Земли против Энтрати. После небольшой перепалки с командой (состоящей из техника Амира Беккета, он же Вольт; логистика Эйр Морохоши, он же Мэг; стрелка Куинси Айзекса, он же Цайт-09; медика Летиции Гарсии, она же Тринити; и сестры Артура, специалиста по психологическим операциям Элеоноры Найтингейл, она же Никс), Артур отправляется на своем мотоцикле Atomicyle, который способен дрифтовать, прыгать как пуля и даже действовать как импровизированная взрывчатка, если вы его отпустите и увидите, как он врезается в ваших врагов.

Atomicyle явно сохраняет аркадный, стильный стиль вождения, который очень хорошо вписывается в Warframe, и его можно увидеть выполняющим всевозможные крутые трюки. В конце концов, однако, Артуру приходится спешиться, чтобы сразиться с приспешниками командира Scaldra Major Neci Rusalka, прежде чем в конечном итоге вступить в битву с боссом-танком. Кстати, Digital Extremes подтвердили, что Atomicyle можно будет использовать и в других местах открытых зон игры.

После поражения танка Артур приближается к предполагаемому местоположению Энтрати, только чтобы встретиться лицом к лицу с Экскалибуром Варфреймом, как вы можете видеть на представленном изображении. В разделе вопросов и ответов Digital Extremes также упомянули серию оружия Техноцитов, которое нужно изготовить.

Однако настоящим кайфом является то, что разработчики добавляют систему романтики в Warframe: 1999. Игроки смогут отправлять электронные письма другим членам отряда Hex и в конечном итоге, если они «правильно разыграют свои карты», даже получат новогодний поцелуй. Интересно, что Digital Extremes также намекнули, что каким-то образом вирус из 1999 года вернется в систему Origin, заразив корабль. К большой радости сообщества, Infested Liches наконец-то приходят в игру с бой-бэндом Technocyte Coda, и их сингл «PARTY OF YOUR LIFETIME» будет доступен для прослушивания с завтрашнего дня на Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music и других.

Кроме того, будут доступны полностью озвученные и настраиваемые скины Gemini для Protoframes и базовых Warframes с эксклюзивными эмоциями. Excalibur, Nyx, Cyte-09, Trinity, Mag и Volt смогут использовать свои соответствующие Protoframes в качестве скинов Gemini, то есть вы сможете переключаться с Excalibur на Arthur Nightingale в середине миссии.

Кстати, в команде Hex озвучивания очень много известных личностей: Амелия Тайлер (рассказчик в Baldur's Gate 3), Кевин Афгани (Луиджи в Super Mario Bros. Wonder), Мелисса Медина (Занухали и Нитовикве в Final Fantasy XIV: Dawntrail), Трив Блэквуд-Кембридж (один из доступных голосов игроков в Forza Horizon 5), Альфа Такахаши (Ханако Арасака в Cyberpunk 2077) и Бен Старр (Клайв Росфилд в Final Fantasy XVI).

Высококачественные реликвии для варфреймов Эмбер и Рино больше не будут ограничены по времени. Эмбер доступен уже сейчас, а Рино появится в начале 2025 года. Наконец, студия работает с анимационным артхаусом THE LINE над короткометражкой аниме Warframe: 1999, которая выйдет в этом году.

К тому же TennoCon 2024 Digital Extremes также снова представили свой родственный проект Soulframe.