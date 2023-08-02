Брутальный ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun получил хвалебный трейлер ©

Разработчики игры Warhammer 40,000: Boltgun очень сильно благодарят всех фанатов, кто с большим увлечением прорубался сквозь ряды солдат Хаоса. Отзывы (как от простых игроков, так и от критиков) были настолько душевными, что британская компания Auroch Digital представила хвалебный трейлер.

Проект дебютировал на ПК и консолях 23 мая этого года. В Steam мясной шутер, позволяющий вам примерить на себя роль космодесантника, получил более 7 000 положительных отзывов. На данный момент рейтинг составляет 92 %.

Помимо вышеназванных платформ, Warhammer 40,000: Boltgun хорошо себя чувствует также и на Steam Deck, так что если вы лояльны Императору, берите тяжёлый болтер, и валите пачками врагов Империума!