Кровавый геймплейный трейлер олдскульного шутера Warhammer 40000: Boltgun ©

Warhammer 40,000: Boltgun — это кровавый шутер от Auroch Digital и Focus Entertainment. Это ретро-шутер от первого лица, действие которого происходит в огромной вселенной Warhammer 40K. Вы облачены в доспехи Космического Десантника, назначенного на многолетнюю войну против демонов.

Игра выйдет 23 мая на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch в этом году.