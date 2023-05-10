Warhammer 40,000: Boltgun 23.05.2023
6.4 17 оценок

Кровавый геймплейный трейлер олдскульного шутера Warhammer 40000: Boltgun

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butcher69
Новости

Warhammer 40,000: Boltgun — это кровавый шутер от Auroch Digital и Focus Entertainment. Это ретро-шутер от первого лица, действие которого происходит в огромной вселенной Warhammer 40K. Вы облачены в доспехи Космического Десантника, назначенного на многолетнюю войну против демонов.

Игра выйдет 23 мая на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch в этом году.

Трейлеры
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Состоялся анонс ретро-шутера Warhammer 40,000: Boltgun
Комментарии: 4
Ваш комментарий
agula98

Выглядит отлично, но 1000 рублей не стоит

2
alex_jay

Выглядит как мод для 2й Quake под видом отдельной игры

1
Art737

Что-то в последнее время много пиксельных шутеров начало появляться. Новая мода?

0
Night Driving Avenger

Да уж лет 5 такие игры пользуются спросом, после Dusk

1