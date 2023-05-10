Кровавый геймплейный трейлер олдскульного шутера Warhammer 40000: Boltgun

Warhammer 40,000: Boltgun — это кровавый шутер от Auroch Digital и Focus Entertainment. Это ретро-шутер от первого лица, действие которого происходит в огромной вселенной Warhammer 40K. Вы облачены в доспехи Космического Десантника, назначенного на многолетнюю войну против демонов.
Игра выйдет 23 мая на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch в этом году.
Выглядит отлично, но 1000 рублей не стоит
Выглядит как мод для 2й Quake под видом отдельной игры
Что-то в последнее время много пиксельных шутеров начало появляться. Новая мода?
Да уж лет 5 такие игры пользуются спросом, после Dusk