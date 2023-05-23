Состоялся релиз Warhammer 40,000: Boltgun сразу со скидкой

Издатель Focus Entertainment и разработчик Auroch Digital выпустили шутер в стиле шутеров 90-х Warhammer 40,000: Boltgun для ПК и консолей. И игра сразу же доступна по скидке в 10% в течение ограниченного времени.
В игре Warhammer 40,000: Boltgun вы играете за космодесантника из Ультрамаринов, облаченного в огромную синюю силовую броню и вооруженного арсеналом мощного оружия - включая титульный Болтган и культовый меч-бензопилу - против армий богов Хаоса. Стремительный геймплей и громоздкие, низкополигональные визуальные эффекты вдохновлены ретро-шутерами 90-х годов. Это похоже на бешеную, кровавую игру во вселенной Warhammer 40,000. Даже обложка игры отсылает к классической обложке Doom. Даже странно, почему подобная игра вышла только сейчас, ведь эстетика и схожий жанр между W40K и Doom напрашивался сам собой.
Ну не знаю... Я играю в ретро-шутеры таких, как Wrath: Aeon of Ruin, Postal: Brain Damaged, Turbo Overkill, Maximum Action... Из классических шутеров играю в первый Quake с разными модами и Half-Life 1 и 2. Но этот чёт так себе. Не люблю, где весь мир трехмерный, а пушки, предметы и противники в 2D. Как будто по вырезанным нарисованным картонкам стреляете. Я не любил такое ещё в классическом Doom, Duke Nukem, Hexen, Blood, Shadow Warrior... Понятно, что это были старые игры и такая графическая технология. Но современные ретро шутеры с гибридом 3D/2D таких, как Ion Fury, Project Warlock, Forgive Me Father, Nightmare Reaper и этот W40K: Boltgun, никогда я не понимал. Глазам неприятно. Приятно играть, когда всё в 3D. У Prodeus дурная идея сделать из 3D в 2D. Смотрится очень убого. В настройке можно сделать противников в 3D, но пушки выглядят отвратительно. Как будто в 2D, вся в пикселях и анимация, как будто в 15 FPS.
Моддер Cheello (https://www.youtube.com/@cheello_art) разрабатывает мод для старых Doom, чтоб всё было в 3D и никаких 2D. Получилось отлично. Вот почему мне Quake 1 больше нравится, чем старые Doom 1 и 2. Потому что всё в 3D.
Тогда придётся ждать скидку от -75% W40K: Boltgun. Если бы всё в 3D, то купил бы сегодня.
Неужели ты думаешь кому то интересна твоя простыня, что там тебе нравится зд и прочее?
Снова ультрамарины. Помешательство авторов этими ребятами уже изрядно напрягает.
Давайте будем честны, именно ультрамарины - самые популярные
Если быть уж совсем честными, то не самые популярные, а самые раскрученные. И какие бы они ни были популярные, это не значит, что нужно пихать их во все произведения.
Самые пафосные, так-то и гвардия и сестры хороши, и серые рыцари, но да, у Ультрамаринов лучший Пиар.