Состоялся релиз Warhammer 40,000: Boltgun сразу со скидкой ©

Издатель Focus Entertainment и разработчик Auroch Digital выпустили шутер в стиле шутеров 90-х Warhammer 40,000: Boltgun для ПК и консолей. И игра сразу же доступна по скидке в 10% в течение ограниченного времени.

В игре Warhammer 40,000: Boltgun вы играете за космодесантника из Ультрамаринов, облаченного в огромную синюю силовую броню и вооруженного арсеналом мощного оружия - включая титульный Болтган и культовый меч-бензопилу - против армий богов Хаоса. Стремительный геймплей и громоздкие, низкополигональные визуальные эффекты вдохновлены ретро-шутерами 90-х годов. Это похоже на бешеную, кровавую игру во вселенной Warhammer 40,000. Даже обложка игры отсылает к классической обложке Doom. Даже странно, почему подобная игра вышла только сейчас, ведь эстетика и схожий жанр между W40K и Doom напрашивался сам собой.