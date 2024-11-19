Для Warhammer 40,000: Darktide выйдет бесплатное обновление Grim Protocols

Если вы ещё играете в Warhammer 40,000: Darktide, то он порадует вас новым контентом, который скоро появится.

Fatshark объявила, что обновление Grim Protocols выйдет на всех платформах 3 декабря. Это обновление вводит много нового, а также улучшения качества жизни в честь второй годовщины Warhammer 40,000: Darktide. Чтобы отпраздновать сегодняшнее объявление, Fatshark выпустила повествовательный трейлер, сопровождающий новость.

Прежде всего, бесплатное обновление Grim Protocols добавит в игру новый игровой режим под названием Havoc — это, в частности, опыт в конце игры, где он проверяет пределы игрока и его опыт в игре на данный момент. Будет много испытаний, которые нужно будет выполнить, за которые игрок может получить косметические награды.

Кроме того, игроки смогут окунуться в новую миссию в Warhammer 40,000: Darktide. Миссия называется Dark Communion и возвращает игроков на Карнавал, где вам предстоит сразиться с ордами культистов, которые пытаются завершить свой ритуал. Вам придется быть готовым отбиваться от них и сделать все возможное, чтобы они не достигли своего темного причастия.

Игровой контент — не единственное, что добавляется в обновлении Grim Protocols для Warhammer 40,000: Darktide. Теперь есть три новых семейства оружия, с которыми вы можете экспериментировать. Если вы хотели почувствовать себя еще более крепким, чем вы есть, теперь вы можете использовать Двуручные мечи Силы и Силовые мечи, а также Тяжелый стаббер Огрина. Он обеспечит вам отличный опыт в хаосе и кровопролитии, которые вас ждут, и позволит вам почувствовать себя сильнее, чем когда-либо, в ближнем бою.

В честь второй годовщины Warhammer 40,000: Darktide в игре пройдет специальное юбилейное событие, в ходе которого игроки смогут получить уникальный оружейный аксессуар.

Хотя это и основные преимущества бесплатного обновления Warhammer 40,000: Darktide, в обновлении Grim Protocols есть и другие улучшения, повышающие качество жизни, в том числе расширение шкалы прогресса «Покаяние» и улучшение функции поиска группы.

Это обновление будет доступно для игроков на ПК через Steam и Windows Store, Xbox Series X|S, а также игра доступна для предварительного заказа на PlayStation 5, где ее релиз запланирован на 3 декабря 2024 года, одновременно с новым обновлением.