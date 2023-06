Для Warhammer 40,000: Dawn of War 2 доступна новая версия мода Elite ©

В последние годы студия Relic переживает не лучшие времена. Warhammer 40,000: Dawn of War III оказалась провальной и была заброшена. В свою очередь, в этом году большинство игроков были разочарованы качеством и содержанием Company of Heroes 3. Интересно, однако, что благодаря креативным фанатам ранние части обеих серий все еще продолжают развиваться. Отличным примером этого является недавно вышедшее обновление для Elite Mod, одной из самых популярных модификаций для Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution.

Последняя версия мода 2.9.9 сосредоточена в основном на улучшении многочисленных новых функций, недавно появившихся в проекте:

Были реализованы улучшенные версии новых игровых режимов в рамках опции скирмиша, с которыми можно играть как в многопользовательском режиме, так и в скирмишах против ИИ. Эти новые возможности включают в себя вариант Массовых сражений с ограничением в 200 юнитов, Штурм героев, в котором мы можем использовать всех героев в одном сражении, и режим игры Ночной бой, в котором столкновения происходят ночью, что приводит к ухудшению видимости для войск.

Также появилась более расширенная версия нового режима "Выживание" (находится в меню кампании в разделе "Имперцы"), в котором вы играете в серии миссий против волн врагов. В него можно играть в одиночку или в кооперативе. Ранее этот режим был доступен в гораздо более упрощенной форме и мог испортить сохранения кампании, что было исправлено.

Кроме того, было устранено множество технических ошибок и улучшен баланс геймплея.

Напомню, что Elite Mod - это проект, целью которого является общее улучшение как однопользовательского, так и многопользовательского геймплея. Благодаря модификации все армии получили множество дополнительных юнитов. Также появилась дополнительная фракция Космических десантников в виде ордена Серых рыцарей. В игру также включены новые режимы игры.



Elite Mod теперь является обязательной вещью для всех поклонников Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution. Не только из-за масштаба улучшений, но и потому, что у проекта большое сообщество, в котором постоянно что-то происходит - организуются различные ивенты, игроки могут участвовать в регулярных турнирах.