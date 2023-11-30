Для Warhammer 40,000: Gladius стало доступно дополнение с тёмными эльдарами Drukhari

Друкхари процветают на чужих страданиях. И теперь игроки Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War могут приобщиться к этому опыту с сегодняшним выходом нового крупного расширения Drukhari. С выходом этого DLC в популярной пошаговой 4X-игре от издателя Slitherine и разработчика Proxy Studios появилось множество новых юнитов и игровых механик.
В расширении друкхари предстают во всем своем злобном ужасе — от списка юнитов до новых захватывающих игровых механик. Друкхари получают силу от боли и дополнительные бонусы по мере распространения страданий на поле боя.
Warhammer 40,000: Gladius - известная пошаговая 4X-стратегия от создателей Proxy Studios и издателя Slitherine. Выпущенная в 2018 году, она сталкивает несколько фракций друг с другом в борьбе за господство на усеянном реликвиями Гладиусе Прайм.
Вот теперь полный набор основных фракций. Теперь поиграем.