Стало доступно Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Definitive Edition, включающее все вышедшие DLC и дополнения

Компания-разработчик NeocoreGames объявила о выходе на ПК окончательного издания Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr. В Definitive Edition собраны все материалы, выпущенные для ролевой игры с момента ее выхода.
В Definitive Edition, помимо базовой игры, вошел набор расширений Prophecy, а также все остальные DLC, выпущенные к Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr на данный момент, включая прошлогодний выпуск DLC "Класс Сороритас".
В честь выхода окончательного издания компания NeocoreGames также объявила о том, что Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Definitive Edition в настоящее время можно приобрести на ПК с большой скидкой. Как на базовую игру, так и на окончательное издание скидка составляет 90%, а DLC "Класс Сороритас" можно будет приобрести отдельно со скидкой 50%.
Игра Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr была выпущена на ПК в 2018 году и, несмотря на проблемы с производительностью и дизайном на старте, успела обзавестись множеством обновлений и нового контента.
Игра действительно хороша, но с онлайном проблема.
Неплохая игруха кстати)
Хорошая игра. Жаль, что не знал, что она ещё не до конца вышла когда играл. А перепроходить полное издание уже точно не буду, не насколько она хороша.
Надеюсь 2-я часть в разработке.
Ура! Единственная и лучшая игра по любимой вселенной!
Единственная?