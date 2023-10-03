Стало доступно Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Definitive Edition, включающее все вышедшие DLC и дополнения ©

Компания-разработчик NeocoreGames объявила о выходе на ПК окончательного издания Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr. В Definitive Edition собраны все материалы, выпущенные для ролевой игры с момента ее выхода.

В Definitive Edition, помимо базовой игры, вошел набор расширений Prophecy, а также все остальные DLC, выпущенные к Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr на данный момент, включая прошлогодний выпуск DLC "Класс Сороритас".

В честь выхода окончательного издания компания NeocoreGames также объявила о том, что Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Definitive Edition в настоящее время можно приобрести на ПК с большой скидкой. Как на базовую игру, так и на окончательное издание скидка составляет 90%, а DLC "Класс Сороритас" можно будет приобрести отдельно со скидкой 50%.

Игра Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr была выпущена на ПК в 2018 году и, несмотря на проблемы с производительностью и дизайном на старте, успела обзавестись множеством обновлений и нового контента.