Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr получила обновление со всеми доступными сезонами. Анонсирован новый класс Иерофант

Компания NeocoreGames объявила сегодня, что сезонное путешествие теперь доступно на ПК (Steam) для Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr. Сезонное путешествие — это кульминация всей работы прошлых лет и всех бесплатных обновлений, которые создатели добавили в игру. Эта новая функция делает все семь ранее выпущенных сезонов доступными для всех одновременно. Теперь вы можете выбрать сезон на экране создания персонажа, от самого первого, посвященного огню сезона «Инферно» до самых последних, и создать сезонного персонажа для этого конкретного сезона.

Сезонное путешествие, включая еще не вышедшие эксклюзивные 6 и 7 сезоны для ПК, скоро выйдет и на консолях.

Также разработчики сообщили, что позднее в этом году будет доступен новый класс DLC, а именно — класс Иерофант. Вы возьмете на себя роль Инквизитора, который может призвать нескольких помощников для формирования отряда. Используйте свою веру и авторитет, чтобы вдохновить своих помощников выполнять волю Императора, управлять ими как настоящий лидер и обучать истине Империума всех еретиков в секторе Калигари. Более подробная информация появится незадолго до релиза.