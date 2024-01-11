Warhammer 40K: Inquisitor - Martyr в конце января получит обновление со всеми вышедшими сезонами

Компания NeocoreGames сегодня объявила, что Сезон проклятия в Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr завершится 18 января, и это ознаменует начало новой эры для игры на ПК, точнее 30 января.

Текущий сезон станет заключительным, и за ним последует нечто особенное — «Сезонное путешествие». Сезонное путешествие — это кульминация всей работы прошлых лет и всех бесплатных обновлений, которые разработчики добавили в игру.

Эта новая функция сделает все семь ранее выпущенных сезонов доступными для всех одновременно. Игроки смогут выбрать сезон на экране создания персонажа — от самого первого, посвященного огню сезона «Инферно» до самых последних, и создать сезонного персонажа для этого конкретного сезона. Все сезонные функции, все сезонные предметы, все уникальные способности и сезонные цели снова будут доступны навсегда.

Ранее анонсированный офлайн-режим, как и было обещано, появится в ближайшее время. Сезонное путешествие также можно рассматривать как своего рода подготовку к автономному режиму, в котором доступен весь прошлый контент.

Первоначально выпущенная в 2018 году, Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr — это самая первая ролевая игра во вселенной Warhammer 40,000, в которой представлены несколько классов Инквизиции, исполняющих волю Императора. Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr в настоящее время доступна на ПК (Steam), PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series S/X.