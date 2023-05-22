Warhammer 40,000: Rogue Trader TBA
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Авторы Warhammer 40К: Rogue Trader объявили о своем участии в Warhammer Skulls 2023

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Новости

Owlcat Games только что объявили, что примут участие в "грандиозном событии" Warhammer Skulls 2023, которое состоится 25 мая 2023 года. Это событие не только понравится всем поклонникам вселенной Warhammer, но и принесет нам долгожданные новости о ролевой игре Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Обещают новый трейлер, в котором покажут что-то интересное, о чем пока не хотят спойлерить.

Вас ждет много новых эпических <засекречено> и подлых <засекречено>, а также долгожданные подробности про <засекречено>! Кроме того, вам приоткроется тайна гнусного <засекречено> и будет рассказано о его роли в повествовании игры.

— говорится в сообщении.

На Warhammer Skulls также будут раскрыты "большие новости" касательно Rogue Trader.

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