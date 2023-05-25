Космический Волк Ульфар и разнообразные локации в новом геймплейном трейлере Warhammer 40,000: Rogue Trader ©

Отмеченная наградами студия Owlcat Games с радостью представляет новый трейлер к игре Warhammer 40,000: Rogue Trader - первой cRPG, действие которой происходит в легендарной мрачной тьме далекого будущего Warhammer 40,000. Представленный на мероприятии Warhammer Skulls, трейлер демонстрирует совершенно новые локации и врагов, нового компаньона - Космического Волка Ульфара, и, наконец, краткий взгляд на гнусные махинации Хаоса и его роль в повествовании.

Игрокам предстоит взять на себя роль Вольного торговца, отпрыска древней династии отважных каперов, которые правят собственной торговой империей и исследуют окраины имперского пространства с благословения самого Императора. Благодаря своему торговому ордеру - Вольный торговец наделен привилегиями и властью, превосходящими воображение, а также задачей расширить границы Империума. В их распоряжении - корабль огромной силы и бесчисленный персонал, готовый выполнить любое начинание лидера. Проявить милосердие или пренебрежение, остаться верным Императору или вступить в союз с врагами человечества - каждое решение и каждый поступок Вольного торговца посылает рябь по целым звездным системам, меняя игровой мир и тех, кто его населяет.

В ролике так же названа дата старта бета-тестирования. Оно начнётся уже совсем скоро — 1 июня 2023 года.