Warhammer 40,000: Rogue Trader посетит мероприятие Warhammer Skulls

Warhammer Skulls состоится 22 мая. На нем будут представлены новости и анонсы видеоигр по вахе, включая Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Ведущим шоу станет Рахул Коли, и оно будет транслироваться на твиче, где будут действовать скидки на игры Warhammer на различных платформах, включая PlayStation Store, Steam, Xbox, GOG и другие. Новость о Rogue Trader, пока не раскрытая, скорее всего, касается грядущего расширения Lex Imperialis, которое выйдет этой весной.

Если вы не следили за Rogue Trader в последнее время, то подтвердилось, что CRPG продана тиражом более 1 миллиона экземпляров по всему миру. Игра уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam). Расширение Lex Imperialis выйдет весной этого года.