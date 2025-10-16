Warhammer 40,000: Space Marine 2 обзавелась демоверсией

Saber Interactive выпустили демоверсию Warhammer 40,000: Space Marine 2 на всех платформах. Бесплатная демоверсия, доступная с 16 по 23 октября, включает в себя небольшой фрагмент каждого игрового режима, а также полный многопользовательский функционал для всех.

Сыграйте вступительную и первую миссии кампании, три операции (Inferno, Decapitation и Vox Liberatis) и все режимы Eternal War, кроме Helbrute Onslaught. Проходите эти миссии столько раз, сколько захотите, пока доступна демоверсия, и сохраните все разблокированные награды и косметические предметы, просто обновив игру до полной версии.