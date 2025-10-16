Warhammer 40,000: Space Marine 2 обзавелась демоверсией

Saber Interactive выпустили демоверсию Warhammer 40,000: Space Marine 2 на всех платформах. Бесплатная демоверсия, доступная с 16 по 23 октября, включает в себя небольшой фрагмент каждого игрового режима, а также полный многопользовательский функционал для всех.
Сыграйте вступительную и первую миссии кампании, три операции (Inferno, Decapitation и Vox Liberatis) и все режимы Eternal War, кроме Helbrute Onslaught. Проходите эти миссии столько раз, сколько захотите, пока доступна демоверсия, и сохраните все разблокированные награды и косметические предметы, просто обновив игру до полной версии.
Нда раньше демка прям релизом на базе финальной версии. Теперь демки до релиза на базе т.н. игр в раннем доступе, а по сути бетках или релиз кандидатах. А бывают уникумы, которые выпускают демки на базе постерелизной версии как спасительную палочку для повышения продаж. Прошёл уже давно скажу так смысл есть. Есть правда и вопросы к некоторым локациям. Например, когда во время песочной бури и тебе задание найти что-то и вот как идиот бродишь по локации как слепой. Да на время буря утихает, но на мизер и снова.