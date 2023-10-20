Обновление Warhammer Vermintide 2 добавило DLSS 3 и FSR 2.2; После "Некроманта Сиенны" выйдет еще больше DLC

Сегодня Warhammer Vermintide 2 получила крупное обновление. Fatshark добавили новый DLC: четвертую карьеру Сиенны Фуэгонас, которая позволяет игрокам специализировать персонажа как некроманта.

Сиенна теперь может владеть двумя дополнительными видами оружия. Зачарованный Жнец — грозное двуручное оружие с фантастическим раскалыванием и мощным ударом. Его специальная атака заставляет Сиенну врезать оружие в землю, высвобождая вокруг себя заряд энергии. Это оружие можно использовать во всех карьерах Сиенны.

С другой стороны, Посох Похититель душ предназначен исключительно для некромантов. Основная атака выпускает проклятую стрелу, которая прыгает между врагами, ошеломляя и нанося эффект постепенного урона (DoT). Вторичная атака позволяя нацелиться на врага и вырвать его душу, нанося огромный урон.

Карьера Некроманта доступна на всех платформах. Обновление базовой игры (версия 5.1.0) добавляет множество технических улучшений на ПК, начиная с поддержки NVIDIA DLSS 2 (суперразрешение) и 3 (генерация кадров), как и обещала NVIDIA ранее на этой неделе. AMD FidelityFX Super Resolution 1.0 и 2.2 теперь также поддерживается. У добавления NVIDIA DLSS есть и обратная сторона: Warhammer Vermintide 2 больше не поддерживает Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Fatshark также снизили потребление видеопамяти, вдвое сократили размер установки и улучшили алгоритм загрузки, чтобы ускорить загрузку на твердотельных накопителях.

Кроме того, команда объявила, что после этого DLC в Warhammer Vermintide 2 появится больше контента, несмотря на одновременную приверженность студии Darktide. Хотя на данный момент нет подробностей, которыми можно было бы поделиться, игроки могут ждать возвращения события на Хэллоуинс 26 октября по 5 ноября.