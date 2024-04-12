В Warhammer: Vermintide 2 появился новый бесплатный уровень

Fatshark объявила, что в Warhammer: Vermintide 2 доступен новый бесплатный уровень «Разделение волн». Это бесплатное обновление для всех владельцев в Steam, а также оно появится на консолях 18 апреля.
«Разделение волн» — это совершенно новый уровень, основанный на трех обновленных фаворитах фанатов из Vermintide 1. Герои последовали за бегущими скавенами и оказались в китобойной деревне, и, похоже, здесь происходит больше событий, чем они ожидали.
«Мы рады выпустить этот совершенно новый уровень, чтобы завершить историю Карак Азгараз», — сказал Йоаким Сеттерберг, директор по дизайну Vermintide 2. «Мы также рады увидеть, что игроки скажут о новом враге, Воине Хаоса со Щитом»
ну норм, что тот Darktide:D