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Warhammer: Vermintide 2 08.03.2018
Экшен, Мультиплеер, Фэнтези, Кооператив
7.8 305 оценок

В Warhammer: Vermintide 2 появился новый бесплатный уровень

monk70
Новости

Fatshark объявила, что в Warhammer: Vermintide 2 доступен новый бесплатный уровень «Разделение волн». Это бесплатное обновление для всех владельцев в Steam, а также оно появится на консолях 18 апреля.

«Разделение волн» — это совершенно новый уровень, основанный на трех обновленных фаворитах фанатов из Vermintide 1. Герои последовали за бегущими скавенами и оказались в китобойной деревне, и, похоже, здесь происходит больше событий, чем они ожидали.

«Мы рады выпустить этот совершенно новый уровень, чтобы завершить историю Карак Азгараз», — сказал Йоаким Сеттерберг, директор по дизайну Vermintide 2. «Мы также рады увидеть, что игроки скажут о новом враге, Воине Хаоса со Щитом»
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