Nintendo анонсировала игру для вечеринок WarioWare: Move It!

Компания Nintendo анонсировала экшн-игру для вечеринок WarioWare: Move It! — она станет эксклюзивом Switch. Глобальный релиз намечен на 3 ноября.
Как и свои предшественницы, WarioWare: Move It! представляет собой набор мини-игр:
Возьмите пару контроллеров Joy-Con и начните движение, мягко тряся, ударяя, танцуя, покачиваясь и даже приседая в более чем 200 молниеносных микроиграх (мини-играх, которые длятся всего несколько весёлых секунд). Второй, третий и даже четвертый игроки могут использовать дополнительные контроллеры Joy-Con, чтобы присоединиться к вечеринке.
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