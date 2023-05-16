Бесплатный фэнтезийный экшен Warlander добрался до релиза для PlayStation 5 и Xbox Series ©

Бесплатный многопользовательский фэнтезийный экшен Warlander наконец-то добрался до консолей. Теперь владельцы PlayStation 5 и Xbox Series могут опробовать проект, где им нужно сражаться с другими игроками посредством разнообразного оружия и даже магии. Причем немаловажным моментом является то, что пользователи ПК и приставок могут играть вместе, ведь игра поддерживает кроссплатформенный геймплей.

Вместе с упомянутым событием Warlander получил крупное обновление под номером 1.5.0. Оно привнесло две новые локации для сражений, новые навыки и другие изменения игрового процесса с исправлениями ошибок.

Напомним, что ПК-версия Warlander вышла в январе этого года. С этого момента проект получил

немало смешенных отзывов на площадке Steam: игроки отмечают, что в плане геймплея Warlander получилась весьма бодрой и интересной, однако есть проблемы с балансом и оптимизацией.