Warlander 26.02.2020
5.5 43 оценки

Бесплатный фэнтезийный экшен Warlander добрался до релиза для PlayStation 5 и Xbox Series

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4efy
Новости

Бесплатный многопользовательский фэнтезийный экшен Warlander наконец-то добрался до консолей. Теперь владельцы PlayStation 5 и Xbox Series могут опробовать проект, где им нужно сражаться с другими игроками посредством разнообразного оружия и даже магии. Причем немаловажным моментом является то, что пользователи ПК и приставок могут играть вместе, ведь игра поддерживает кроссплатформенный геймплей.

Вместе с упомянутым событием Warlander получил крупное обновление под номером 1.5.0. Оно привнесло две новые локации для сражений, новые навыки и другие изменения игрового процесса с исправлениями ошибок.

Напомним, что ПК-версия Warlander вышла в январе этого года. С этого момента проект получил
немало смешенных отзывов на площадке Steam: игроки отмечают, что в плане геймплея Warlander получилась весьма бодрой и интересной, однако есть проблемы с балансом и оптимизацией.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Владимир Кочетов

так и что необычного в этой игре то?

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Ellie Williams

а почему в ней вообще должно быть что то необычного? так можно про любую игру сказать, что в них нет ничего не обычного

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Artery Kaulitz

То что она бесплатная и при этом недоступна в РФ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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