Фэнтезийный экшен Warlander выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series в мае ©

Бесплатный многопользовательский экшен с магией и рыцарями Warlander наконец-то доберется до PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Помимо консольного релиза 18 мая, разработчики студии Toylogic готовят и крупное обновление, которое добавит две новые локации для сражений, новые навыки и другие геймплейные изменения с исправлениями ошибок.

Одним из важных аспектов грядущего порта на PlayStation 5 и Xbox Series X|S станет то, что игроки разных платформ смогут играть вместе. То есть владельцы ПК и консолей встретятся на одном поле боя, дабы сразиться друг с другом или биться бок о бок. Вполне вероятно, такой шаг может немного поднять небольшой онлайн игроков, который наблюдается сейчас на площадке Steam.

Warlander является многопользовательским экшеном в фэнтезийном сеттинге. Взяв под управления персонажей со своими уникальными способности, 100 человек вступают в ожесточенные баталии и осады замков. Для победы воинам нужно уничтожить ядро, скрытое в глубине цитадели.