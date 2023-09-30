Экшн-рогалик Warm Snow выйдет на консолях в следующем месяце

Microids и Bilibili Games выпустили новый трейлер Warm Snow, поскольку игра скоро появится на консолях. Игра уже вышла на ПК с января 2022 года, а затем и на мобильных устройствах, предлагая игрокам мрачный фэнтези-рогалик, в котором вы отправляетесь в путешествие по миру, испорченному «теплым снегом», который почему-то не тает. Warm Snow выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch 20 октября.
Warm Snow предлагает игрокам погрузиться в своеобразный и тревожный мир, где социальные различия привели к необычным событиям. Атмосфера пропитана ароматом богатства, а менее удачливые остались забытыми на задворках общества. Часто перед лицом огромной несправедливости происходит нечто экстраординарное.
На 27-м году эры Луну произошло необъяснимое событие — теплый снегопад, нарушивший естественный порядок вещей. В отличие от обычного снега, он был теплым на ощупь и упорно не хотел таять. Однако это явление имело зловещий поворот. Тех, кто вдохнул этот загадочный «Теплый снег», постигла мрачная судьба: они потеряли рассудок и превратились в чудовищных существ. Это призрачное явление стало известно как «Теплый снег», бросая тень отчаяния на землю.
Игроки берут на себя роль Воина Би-ана, отправляющегося на поиски истины, скрывающейся за этим тревожным «Теплым снегом», и в конечном итоге побеждают неумолимую тьму, которая преследует мир.
Это выглядит как слияние Hades и мобильной Otherworld Legends. Думаю это будет весёлой убивалкой времени.
На ПК гонял, в принципе неплохо, но с балансом была жопа