Скоростной шутер от первого лица Warstride Challenges выходят 7 сентября ©

Warstride Challenges, высокооктановый скоростной шутер от первого лица, разработанный Dream Powered Games и изданный Focus Entertainment, выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также в полной версии на ПК 7 сентября этого года, как показано в трейлере с обзором игрового процесса. Тем временем ранний доступ к Warstride Challenges все еще доступен для игры в Steam.

После почти года раннего доступа, чтобы выслушать отзывы сообщества, мы добавили множество контента. В игру было добавлено более 60 интенсивных испытаний, которые варьируются от контента для начинающих до режима сложности «Очень сложно» для самых хардкорных игроков нашего сообщества. Мы также представили новые способности и новое оружие, чтобы предложить альтернативные способы игры. Прорвитесь сквозь демонов с помощью топота, нанесите врагам свой лучший удар в голову с помощью карабина и бросайтесь по сценам, открывая новые маневры с помощью крюка-абордажа. Чтобы усилить конкуренцию между игроками, мы добавили режим многопользовательской игры в режиме реального времени, чтобы состязаться с друзьями и, наконец, узнать, кто из вас является мастером FPS. С тех пор как мы запустили ранний доступ, мы посвятили много времени и любви нашему сообществу разработчиков на ПК, чтобы предоставить им инструменты, необходимые для создания лучших уровней для других игроков. Вдобавок ко всему, с версией 1.0 мы предоставим вам еще больше контента с кучей незнакомых уровней и совершенно новым игровым режимом.

Простые в освоении, но сложные в освоении, Warstride Challenges созданы для всех, кто хочет участвовать в гонках и стрелять в демонов с молниеносной скоростью, независимо от того, кто никогда не притрагивался к компьютеру или является опытным ветераном тактической стрельбы. В среднем 92% положительных отзывов от наших игроков в Steam, мы считаем, что спидраннеры и поклонники шутеров могут найти сложный цикл «выстрели и повтори попытку», которого они заслуживают. Соревнуйтесь с друзьями и сообществом, чтобы набрать наибольшее количество очков, и участвуйте в гонках с призраками кого угодно в сети — даже ваших любимых стримеров.