Соревновательный шутер Warstride Challenges доступен на ПК и консолях ©

Focus Entertainment и Dream Powered Games сообщают, что Warstride Challenges теперь доступен на ПК, а также на PlayStation 5 и Xbox Series.

Турбо-шутер от первого лица, в котором вы уничтожаете демонов, устраивая одноминутную резню, вышел из раннего доступа после более чем года непрерывного совершенствования. Небольшая, сплоченная команда увлеченных разработчиков от всей души благодарит сообщество Warstriders за его удивительную вовлеченность. Хотите попробовать и проверить свои навыки? Бесплатная демоверсия доступна как для новичков, так и для любителей испытаний в Steam.

В адских замесах молниеносно уничтожайте полчища демонов с помощью мощных способностей и оружия. Медленно делайте невозможные выстрелы в голову, прыгайте кроликом, чтобы набрать скорость, скользите по углам и разрывайте врагов на куски разрушительными ударными волнами!

Как только умерли, возродитесь и повторите попытку, чтобы набрать самые высокие баллы и показать миру, что вы величайший убийца демонов. Бегите, чтобы преодолеть все трудности, которые встречаются на вашем пути. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в киберспорте или новичком в шутерах, вы станете мастером шутеров от первого лица.

С помощью редактора уровней Steam игроки на ПК получат возможность создавать собственные сумасшедшие испытания, выбирая врагов, препятствия и сложность на своем пути. Подборка контента от игроков будет доступна для игры на всех платформах. Бросьте вызов себе и другим убийцам демонов и соревнуйтесь напрямую с призраками всех, кто находится в сети в асинхронном режиме, даже с вашими любимыми стримерами. Раскройте свой творческий потенциал!

Warstride Challenges уже выпустила орды демонов отчаянно взрывающихся на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК со скидкой 25% в Steam.