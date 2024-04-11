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об игре
Wartales 01.12.2021
Ролевая, Пошаговая, Открытый мир, Средневековье
8.7 941 оценка

DLC для Wartales позволит вам управлять собственной таверной уже на следующей неделе

butcher69
Новости

Shiro Games объявила дату выхода неожиданно уютного DLC The Tavern Opens! для Wartales, и она совсем не за горами.

Согласно официальному сообщению на странице тактической RPG в Steam, новое DLC для Wartales, позволяющее управлять собственной таверной, выйдет 18 апреля, то есть через неделю.

Если предыдущие DLC и обновления для Wartales добавляли новые регионы, боевые столкновения и геймплейные возможности вроде быстрых путешествий, то The Tavern Opens! имеет более скромную направленность.

По словам Shiro, в этом DLC Wartales будет развиваться в направлении "управления и симуляции". Вам предстоит управлять собственной таверной, заботиться о ее клиентах и следить за тем, чтобы ваша таверна была лучшей в стране.

Для этого вы будете следить за такими вещами, как оформление, наем и увольнение сотрудников и даже выбор меню. Кто сказал, что наемники не могут быть практичными, когда речь идет о гостеприимстве?

Shiro заявили, что успешное управление таверной позволит вам накопить "богатство и престиж для своего отряда", так что, похоже, управление таверной окажет положительное влияние и на основную кампанию Wartales.

Конечно, ваша таверна не единственная в стране; вам придется внимательно следить и за конкурентами, будь то путем простого завоевания популярности, чтобы затмить их, или более скрытыми методами.

Wartales может быть довольно мрачной и суровой игрой, так что будет приятно на время расслабиться и заняться чем-то более уютным, даже если в конце концов вам придется вернуться к убийствам, интригам и прочим страшным вещам.

The Tavern Opens! выходит для Wartales 18 апреля на всех платформах.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kvakensky

Пиратское длц - это уже тревожный звонок, что разрабов понесло не в ту степь, а теперь еще и это. Такими темпами появится длц с фермой и всё, игра скатится в ад.

Нужно больше брутальности, реализма, новых историй и регионов!

0
borsic

Интересно сколько оно стоить будет. Жаль друзя у меня такие какие есть, даже вместе рубануть не с кем.

-2