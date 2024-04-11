DLC для Wartales позволит вам управлять собственной таверной уже на следующей неделе

Shiro Games объявила дату выхода неожиданно уютного DLC The Tavern Opens! для Wartales, и она совсем не за горами.
Согласно официальному сообщению на странице тактической RPG в Steam, новое DLC для Wartales, позволяющее управлять собственной таверной, выйдет 18 апреля, то есть через неделю.
Если предыдущие DLC и обновления для Wartales добавляли новые регионы, боевые столкновения и геймплейные возможности вроде быстрых путешествий, то The Tavern Opens! имеет более скромную направленность.
По словам Shiro, в этом DLC Wartales будет развиваться в направлении "управления и симуляции". Вам предстоит управлять собственной таверной, заботиться о ее клиентах и следить за тем, чтобы ваша таверна была лучшей в стране.
Для этого вы будете следить за такими вещами, как оформление, наем и увольнение сотрудников и даже выбор меню. Кто сказал, что наемники не могут быть практичными, когда речь идет о гостеприимстве?
Shiro заявили, что успешное управление таверной позволит вам накопить "богатство и престиж для своего отряда", так что, похоже, управление таверной окажет положительное влияние и на основную кампанию Wartales.
Конечно, ваша таверна не единственная в стране; вам придется внимательно следить и за конкурентами, будь то путем простого завоевания популярности, чтобы затмить их, или более скрытыми методами.
Wartales может быть довольно мрачной и суровой игрой, так что будет приятно на время расслабиться и заняться чем-то более уютным, даже если в конце концов вам придется вернуться к убийствам, интригам и прочим страшным вещам.
The Tavern Opens! выходит для Wartales 18 апреля на всех платформах.
Пиратское длц - это уже тревожный звонок, что разрабов понесло не в ту степь, а теперь еще и это. Такими темпами появится длц с фермой и всё, игра скатится в ад.
Нужно больше брутальности, реализма, новых историй и регионов!
Интересно сколько оно стоить будет. Жаль друзя у меня такие какие есть, даже вместе рубануть не с кем.