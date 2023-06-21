Для Wartales вышел первый комьюнити патч ©

Shiro Games выпустила первый комьюнити патч (с момента выхода версии 1.0) для ролевой игры Wartales.. Обновление призвано улучшить игровой процесс и воплотить в жизнь ряд желаемых игроками изменений.

Приготовьтесь украсить своих наемников потрясающим набором шлемов, которые добавят стиль и защиту в ваши приключения. Также было уделено особое внимание доступности и качеству жизни, чтобы каждый игрок мог полностью погрузиться в мир Wartales. Обновление также включает в себя множество мелких дополнений к контенту, тщательно сбалансированные корректировки игрового процесса и важные исправления ошибок.

Полные примечания доступны здесь.