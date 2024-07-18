Новая дорожная карта Wartales обещает кооперативный режим и многое другое

Компания Shiro Games выпустила очередную обновленную дорожную карту Wartales, рассказывающую о том, что ожидает мрачную ролевую игру в жанре фэнтези в течение оставшейся части 2024 года.
В сообщении Shiro сообщает, что в августе и октябре будут выпущены крупные порции контента для Wartales, а в четвертом квартале 2024 года будет еще больше. Достаточно сказать, что вы хорошо питаетесь, если являетесь поклонником Wartales.
Во-первых, если вам показалось, что в недавнем DLC про таверны в Wartales было слишком мало боевых ситуаций, вы будете рады узнать, что в августе выйдет DLC, более ориентированное на сражения. The Pits обещает 25 уникально спланированных сражений в пяти разных локациях, и чтобы одержать победу, вам понадобится смекалка.
После этого в октябре выйдет четвертое обновление сообщества, которое принесет в игру множество новых дополнений. В отличие от The Pits, обновление будет бесплатным для всех игроков.
В обновлении 4 появится возможность играть с друзьями в кооперативе. Вы сможете присоединиться к игре Wartales, когда вам захочется, и покинуть ее, когда ситуация станет слишком сложной для вас. Кроме того, вас ждет новый чемпион и несколько новых интересных мест для исследования, а также некоторые изменения баланса, которые позволят сгладить впечатление от Wartales.
Кроме того, на четвертый квартал 2024 года запланировано еще одно DLC, однако Shiro хранит молчание по поводу того, чего можно ожидать от этого DLC. Вероятно, мы узнаем больше в ближайшие месяцы.
Если вы не знакомы с Wartales, то это ролевая игра в жанре низкого фэнтези, в которой «вы не герой» истории, а наемник, пытающийся выжить в жестоком и холодном мире.
Поэтому вы можете ожидать мрачную историю, наполненную серой моралью, а также жесткие пошаговые бои, которые бросят вызов вашему стратегическому планированию и умению думать наперед.
Вы можете ознакомиться с Wartales прямо сейчас на PC, Xbox и Nintendo Switch.
У меня дежавю ? В 22ом же подобная новость былая да и Кооп уже вроде бы есть..