Продажи средневековой тактической ролевой игры Wartales превысили 600 000 копий ©

Средневековая тактическая ролевая игра с открытым миром Wartales от Shiro Games превысила 600 000 продаж с момента запуска в раннем доступе в декабре 2021 года.

Студия также сообщила, что с момента запуска 1.0 12 апреля 2023 года Wartales собрала 1 миллион добавивших игру в список желаний в Steam. Будет интересно посмотреть, сколько из них превратятся в ощутимые продажи в долгосрочной перспективе.

"Мы переполнены благодарностью за положительные отзывы сообщества", - сказал генеральный директор Shiro Games Николя Каннассе. "Более 600 000 игроков исследовали мир Варталеса, и многие из них провели сотни часов, наслаждаясь игрой и делясь своими открытиями с другими игроками".

Shiro имеет большой опыт в разработке стратегических игр: ранее они разработали Dune: Spice Wars и Northgard, в последнюю из которых играют более 3 миллионов игроков по всему миру.

В настоящее время Wartales доступна на Windows PC, и Shiro заявила, что планирует поддерживать игру несколькими обновлениями и улучшениями, которые будут выпущены в "ближайшем будущем".