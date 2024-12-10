Ролевая игра Wartales получила дополнение The Skelmar Invasion с новой картой

Wartales, средневековая тактическая ролевая игра с открытым миром от разработчика Shiro Games, получила дополнение The Skelmar Invasion, которое доступно на ПК в Steam и GOG. Это кровавое новое дополнение добавляет неизведанную карту для исследования, а также множество функций, запрошенных сообществом.

Путешествуйте по некогда свободным и плодородным землям Орманса, теперь оккупированным жестокими солдатами Скелмара. Освободите местные баронства и сильно укреплённые замки от вражеского контроля в самом сердце каждой территории. Планируйте рассчитанные набеги и вербуйте местных повстанцев для помощи в сопротивлении.

Создайте грозную армию и ведите её в захватывающие новые осадные сражения против крепостей в самом сердце каждого баронства, возвращая Орманс по частям. Снарядите каждого бойца лучшей броней и оружием, чтобы выдержать смертельный огонь новых противников с арбалетами, защищающих каждый внушительный замок.

После освобождения баронства укрепите сопротивление, восстановив разрушенные поселения и гарнизоны Орманса. Каждое восстановление открывает новые возможности развития для каждого бойца в отряде. Становитесь ещё сильнее, вступайте в битву и освобождайте Орманс от контроля Скелмара.