Состоялся релиз дополнения Pirates of Belerion для тактической ролевой игры Wartales

Компания Shiro Unlimited объявила о релизе DLC Pirates of Belerion для своей тактической ролевой игры с открытым миром Wartales.

DLC добавляет новый, огромный регион Белерион. Для перемещения по этому региону DLC добавляет новый вид путешествий - мореплавание. Как можно догадаться из названия DLC, в нем все крутится вокруг пиратских кораблей и морских путешествий. DLC "Пираты Белериона" доступно для ПК (Steam, GOG), а для Nintendo Switch, Xbox и PC Game Pass оно появится в 2024 году.

Наряду с новым регионом и навигацией по морю, в Wartales Pirates of Belerion DLC представлены морские сражения, и игроки даже смогут вызвать морских капитанов на дуэли в стиле 1v1. Кроме того, можно сразиться с грозными морскими лордами.

Вместе с выходом DLC базовая игра Wartales получила контентное обновление, включающее "новый класс, тип оружия, возможности кастомизации, исправление ошибок и улучшение качества жизни".