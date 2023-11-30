Средневековая тактическая ролевая игра Wartales получит DLC с пиратами

Сегодня Shiro Unlimitied объявила о новом DLC для Wartales, которое выйдет 14 декабря, - Pirates of Belerion. Одновременно с выходом DLC будет выпущено бесплатное обновление для базовой игры, которое добавит новый класс, тип оружия, врагов и многое другое.

В Pirates of Belerion вам предстоит бороздить воды Белериона, коварного архипелага, где обитают печально известные мореплаватели. Станьте капитаном внушительного судна в самом большом на сегодняшний день регионе Варталеса.

Сразитесь с пиратами-грабителями, впитывая новую культуру острова. Ищите несметные сокровища и зарабатывайте репутацию во всем океане, уничтожая одного за другим капитанов печально известных "Морских лордов".

Маневрируйте в ветреных условиях, участвуя в стратегических морских сражениях. Берите на абордаж вражеские корабли и атакуйте их издалека с помощью мощных баллист. Дайте противникам приблизиться, чтобы сразиться с другими капитанами в драматических поединках 1 на 1. Настройте лагерь наемников, мобилизованных в открытом море, и отправляйтесь в захватывающее путешествие, рассчитанное более чем на 25 часов.

Обновление добавит новый класс, тип оружия, предметы, врагов для существующих фракций и возможности кастомизации, позволяющие изменить цвет кожи, волос и лица. Кроме того, будут исправлены ошибки и улучшено качество жизни в игре.

Pirates of Belerion выходит 14 декабря 2023 года в Steam и GoG по цене $19,99 с поддержкой английского, китайского, французского, немецкого, испанского, русского, польского и португальского языков.