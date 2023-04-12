Wartales 01.12.2021
8.4 249 оценок

Средневековая тактическая RPG Wartales вышла из раннего доступа Steam

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butcher69
Новости

Разработчики из французской студии Shiro Games (Dune: Spice Wars, Northgard) объявили о релизе своей пошаговой ролевой игры Wartales из раннего доступа. Размер "релизного" обновления состовляет почти 3ГБ. В стартовом ролике так же сообщается о скидке в 25% в честь релиза и в данный момент игру можно приобрести за 974 рубля.

С полным списком изменений и новшеств вы можете ознакомиться здесь.

Еще раз спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии. Мы не можем передать словами насколько мы рады тому, что наши игроки наконец-то откроют (или заново откроют) для себя полный опыт, каким мы его представляли с момента начала разработки более 3 лет назад. Пожалуйста, сообщите нам о своих мыслях и отзывах об этом обновлении и следите за новостями о будущем Wartales...

Wartales — это тактическая ролевая игра с открытым миром, в которой игрок ведет группу наемников в приключение в поисках богатства и удачи, а также раскрывает древние тайны, лежащие в основе мифологии игры, действие которой происходит в средневековом мире, полном ловушек. В одном из предыдущих обновлений в игру была добавлена возможность кооперативного прохождения.

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