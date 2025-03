Тактическая RPG Wartales получила крупное обновление, которое улучшает ИИ

Wartales получила первое обновление в 2025 году - студия Shiro Games решила внести улучшения, которые коснулись, в частности, искусственного интеллекта врагов, системы боевого духа и баланса. Небольшие доработки также получили дополнения The Skelmar Invasion, Pirates of Belerion, The Tavern Opens! и The Pits.

Пятое крупное обновление для Wartales изменяет поведение врагов во время боя, увеличивая масштаб испытаний. Отныне враги не будут атаковать ближайшего соперника, вместо этого в зависимости от уровня сложности они будут выбирать цель, основываясь на расстоянии, статусе или собственных навыках (например, удар в спину). Союзники же сосредоточатся не на нанесении урона, а на его предотвращении - и будут стараться избегать ловушек и других опасностей (например, полей, охваченных огнем).

Разработчики изменили систему боевого духа, который отныне немного повышается после смерти каждого врага. Уровень юнитов больше не влияет на бой, вместо этого возросло значение Силы воли - черты наемников, которая гарантирует, например, бонусы к урону. Это призвано ускорить стычки с большими группами врагов.

Игра также получила ряд новых карт сражений, а также мелкие исправления ошибок - полный список которых доступен в Steam.