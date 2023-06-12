У разработчиков хитовой ролевой игры Wartales большие планы по дальнейшим обновлениям ©

Спустя ровно два месяца после официального запуска Wartales, разработчики игры из студии Shiro Games объявили подробности новой "дорожной карты" - т.е. плана разработки на ближайшие месяцы. Тактическая ролевая игра получит множество новых функций.

Новые возможности появятся в игре в три захода.

Shiro Games запланировала так называемое обновление сообщества, которое появится в игре в конце июня этого года. Его содержание состоит из:

новое снаряжение в виде шлемов,

улучшения, связанные с доступностью и функциями Quality of Life (мелкие улучшения),

устранение всевозможных багов,

"незначительный контент".

В третьем квартале 2023 года в игре появится следующее обновление сообщества, которое будет включать:

новые Пути, или пути развития персонажа,

экстремальный уровень сложности,

"интерактивный бой" и особенности, связанные с лагерем,

улучшения баланса и исправления ошибок.

В конце 2023 года (в четвертом квартале) игроки наконец-то могут ожидать чего-то большого - в этот момент Wartales получит платное дополнение, которое, как ожидается, будет включать в себя:

новый регион карты с совершенно новым сюжетом,

уникальный геймплей,

другой класс персонажа,

предметы и заклинания.

Пользуясь случаем, разработчики поблагодарили игроков за их отзывы и заверили, что будут и дальше прислушиваться к их мнению. Надо сказать, что пока у них это неплохо получается - Wartales в Steam имеет более 91% положительных отзывов.