Wartales 01.12.2021
8.4 479 оценок

У разработчиков хитовой ролевой игры Wartales большие планы по дальнейшим обновлениям

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Procy_on
Новости

Спустя ровно два месяца после официального запуска Wartales, разработчики игры из студии Shiro Games объявили подробности новой "дорожной карты" - т.е. плана разработки на ближайшие месяцы. Тактическая ролевая игра получит множество новых функций.

Новые возможности появятся в игре в три захода.

Shiro Games запланировала так называемое обновление сообщества, которое появится в игре в конце июня этого года. Его содержание состоит из:

  • новое снаряжение в виде шлемов,
  • улучшения, связанные с доступностью и функциями Quality of Life (мелкие улучшения),
  • устранение всевозможных багов,
  • "незначительный контент".

В третьем квартале 2023 года в игре появится следующее обновление сообщества, которое будет включать:

  • новые Пути, или пути развития персонажа,
  • экстремальный уровень сложности,
  • "интерактивный бой" и особенности, связанные с лагерем,
  • улучшения баланса и исправления ошибок.

В конце 2023 года (в четвертом квартале) игроки наконец-то могут ожидать чего-то большого - в этот момент Wartales получит платное дополнение, которое, как ожидается, будет включать в себя:

  • новый регион карты с совершенно новым сюжетом,
  • уникальный геймплей,
  • другой класс персонажа,
  • предметы и заклинания.

Пользуясь случаем, разработчики поблагодарили игроков за их отзывы и заверили, что будут и дальше прислушиваться к их мнению. Надо сказать, что пока у них это неплохо получается - Wartales в Steam имеет более 91% положительных отзывов.

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