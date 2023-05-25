Wartales покорила Steam и завлекла игроков на долгие часы, но изначально игра должна была выглядеть несколько иначе ©

Wartales, несомненно, является еще одним инди-хитом в Steam. Спустя более месяца, игру оценили более 16 500 игроков, подавляющее большинство из которых хвалят команду Shiro Games за создание захватывающей тактической ролевой игры. В чем причины успеха Wartales, попытался выяснить сайт GameDiscoverCo.

Сначала редакция попыталась получить данные от самих разработчиков. Однако, когда стало ясно, что Shiro Games не в состоянии помочь, GameDiscoverCo взяла дело в свои руки. При этом сервис решил протестировать новый вид анализа популярности игр.

Хотя разработчик не помог журналисту Саймону Карлесу с данными, беседы с представителями студии не были безрезультатными. Журналист узнал, что первоначально Wartales должна была быть более похожа на предыдущую игру Shiro Games, Northgard. В игре больше внимания уделялось бы управлению, чем сейчас. С самого начала в игре должны были присутствовать карточные элементы.

Однако разработчики поняли, что объединение концепции "бродячей группы наемников" и "поселения" вряд ли сработает. Поэтому студия выбрала геймплей, более близкий к Battle Brothers, ограничив управление "уникальной механикой" лагеря.

Что касается популярности Wartales:

по данным GameDiscoverCo, около 35% игроков, оценивших игру, провели в ней не менее 100 часов, еще 26,4% играли в Wartales от 50 до 100 часов. Кроме того, лишь менее 10% "рецензентов" играли менее 10 часов;

Это говорит о том, что Shiro Games удалось создать очень увлекательный игровой процесс, который не надоедает даже после многих сессий.

По словам Карлеса, это происходит благодаря "не очень фиксированной сюжетной линии". Квентин Лапейр, директор игры, описал Wartales как "игру, которая позволяет игрокам создавать свой собственный опыт" и дает много свободы в этом отношении:

это игра, которая позволяет игрокам создать свой собственный уникальный опыт. При свободе играть по собственным правилам, система повествования игры выступает в качестве фона, который обеспечивает основу, знания и идентичность, оставляя написание истории самим игрокам.

На сайте GameDiscoverCo также отмечается отличная связь с сообществом. Это очень важно для игры, изначально выпущенной в раннем доступе.

Тем не менее, даже сейчас разработчик остается активным в Steam. Буквально вчера Wartales получила крупное обновление, которое, помимо прочего, улучшает оптимизацию. Кроме того, разработчик создал опрос "удовлетворенность после релиза", в котором просит игроков высказать свое мнение о развитии игры.

Что касается Battle Brothers, которая является самой часто упоминаемой в контексте Wartales - будь то в обзорах или отзывах пользователей. Сходство между этими двумя играми видно с первого взгляда. Тем не менее, GameDiscoverCo решил выяснить, действительно ли игроки Battle Brothers настолько заинтересованы в Wartales, как можно предположить. Как оказалось, Battle Brothers - вовсе не самая "связанная" игра Wartales в Steam. Чаще всего это игроки в Expeditions: Rome и King Arthur: Knight's Tale.