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Watch_Dogs 26.05.2014
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
8.2 8 613 оценок

Актриса Софи Уайлд может сыграть главного героя экранизации Watch Dogs

Simple Jack
Новости

New Regency Pictures снимет экранизацию Watch Dogs — популярной серии видеоигр от Ubisoft. По данным Deadline, одну из главных ролей может исполнить великолепная Софи Уайлд.

Режиссером фильма выступит Матье Тури, создатель таких хитов, как «Бегущая в лабиринте» и «Выжившие». Сценаристом картины будет Кристи ЛеБлан, автор научно-фантастического триллера «Кислород» для Netflix. Актриса Софи Уайлд, которая ведет переговоры о ключевой роли в кино, известна по хоррору «Два, три, демон, приди!» и мини-сериала «Мальчик поглощает Вселенную» от Netflix.

Сюжет фильма держится в секрете, но известно, что он будет основан на вселенной Watch Dogs.

Watch Dogs — это серия приключенческих боевиков в открытом мире, в которых игроки используют хакерские навыки, чтобы взломать и манипулировать различными системами. Первая часть вышла в 2014 году и рассказывала историю вигиланта по имени Эйден Пирс из Чикаго. Впоследствии вышли Watch Dogs 2 и Watch Dogs: Legion, действия которых происходят в Сан-Франциско и Лондоне. Серия насчитывает более 50 млн игроков по всему миру.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Stinger_Max

Можете срать в комментах, я разрешаю.

0
Bob Mlka

а как?

-1
vegaryok

Софи Уайлд в роли Эйдена Пирса)))

0
SharpAelinor

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0
Stanis Aglo

Заголовок "Актриса Софи Уайлд может сыграть главного героя", чуть ниже "одну из главных ролей может исполнить Софи Уайлд". Вы уже определитесь, кого она там играть будет.

0