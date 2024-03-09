Актриса Софи Уайлд может сыграть главного героя экранизации Watch Dogs

New Regency Pictures снимет экранизацию Watch Dogs — популярной серии видеоигр от Ubisoft. По данным Deadline, одну из главных ролей может исполнить великолепная Софи Уайлд.

Режиссером фильма выступит Матье Тури, создатель таких хитов, как «Бегущая в лабиринте» и «Выжившие». Сценаристом картины будет Кристи ЛеБлан, автор научно-фантастического триллера «Кислород» для Netflix. Актриса Софи Уайлд, которая ведет переговоры о ключевой роли в кино, известна по хоррору «Два, три, демон, приди!» и мини-сериала «Мальчик поглощает Вселенную» от Netflix.

Сюжет фильма держится в секрете, но известно, что он будет основан на вселенной Watch Dogs.

Watch Dogs — это серия приключенческих боевиков в открытом мире, в которых игроки используют хакерские навыки, чтобы взломать и манипулировать различными системами. Первая часть вышла в 2014 году и рассказывала историю вигиланта по имени Эйден Пирс из Чикаго. Впоследствии вышли Watch Dogs 2 и Watch Dogs: Legion, действия которых происходят в Сан-Франциско и Лондоне. Серия насчитывает более 50 млн игроков по всему миру.