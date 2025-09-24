Экранизация Watch Dogs не станет повторять сюжет игры

Экранизация игры Watch Dogs продолжает активно разрабатываться, несмотря на отсутствие официальных анонсов от Ubisoft: исполнитель главной роли Том Блайт в интервью ScreenRant подтвердил, что недавно прошли дополнительные съёмки, направленные на улучшение материала.
Актёр отметил, что фильм не пытается буквально копировать игру, а представляет собой самостоятельное произведение:
Они проделали потрясающую работу, превратив игру в фильм. Он ощущается как нечто отдельное, как отправная точка для создания целого мира.
Блайт также высоко оценил работу партнёрши Софи Уайлд, сыгравшей одну из ключевых ролей. Режиссёром проекта выступает Матьё Тури, а сценарий написали Кристи ЛеБлан и Викторией Бата.
Основные съёмки завершились в сентябре 2024 года, но учитывая, что съёмочной группе пришлось снимать дополнительный материал, то премьеру фильма, вероятно, стоит ждать не раньше середины-конца следующего года. Детали сюжета и точная дата премьеры на данный момент неизвестны.
