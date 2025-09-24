ЧАТ ИГРЫ
Watch_Dogs 26.05.2014
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
8.2 9 306 оценок

Экранизация Watch Dogs не станет повторять сюжет игры

AceTheKing AceTheKing

Экранизация игры Watch Dogs продолжает активно разрабатываться, несмотря на отсутствие официальных анонсов от Ubisoft: исполнитель главной роли Том Блайт в интервью ScreenRant подтвердил, что недавно прошли дополнительные съёмки, направленные на улучшение материала.

Актёр отметил, что фильм не пытается буквально копировать игру, а представляет собой самостоятельное произведение:

Они проделали потрясающую работу, превратив игру в фильм. Он ощущается как нечто отдельное, как отправная точка для создания целого мира.

Блайт также высоко оценил работу партнёрши Софи Уайлд, сыгравшей одну из ключевых ролей. Режиссёром проекта выступает Матьё Тури, а сценарий написали Кристи ЛеБлан и Викторией Бата.

Основные съёмки завершились в сентябре 2024 года, но учитывая, что съёмочной группе пришлось снимать дополнительный материал, то премьеру фильма, вероятно, стоит ждать не раньше середины-конца следующего года. Детали сюжета и точная дата премьеры на данный момент неизвестны.

ZAUSA
Повторить сюжет игр слишком сложно для киноделов. Это надо играть и знакомиться с лором. Проще насрать отсебятину.

JustA_NiceGuy

Уж лучше насрать что-то новое, чем попытаться копировать игру и в итоге получить хейт, ведь кто-то в фильме не так пёрнул как в игре.

ZAUSA JustA_NiceGuy

Уж лучше тогда вообще ничего не делать по играм. Для кого или для чего тогда экранизация?

Fallen space knight

Значит получится кал
Я не понимаю, почему их ничему не учат ошибки всех этих экранизторов. Что не экранизация игры то "сюжет не будет повторятся, это отдельный мир мы были самостоятельным" Так тогда сделайте свой фильм не по игре и всё. В чём вообще смысл
Это как если бы вместо гарри поттера сняли монстров против волшебников как экранизацию а потом бы такие типа а почему провалилось всё не понял

Беккер5443

Вспомни фильм Томб Райдер Лара Крофт, ну пытались сделать экранизацию по игре 2016 года. И как смотрится хорошо?

Беккер5443

Читай что написано: Актёр отметил что фильм не пытается буквально копировать игру.

Darth_Boris

Как по мне сюжет первой части отлично бы лег на киноадаптацию

MrX11

Значит будет много повесток и нигеры 😁

Darth_Boris

Этого уже предостаточно во второй части и Legion

Беккер5443

А почему бы не повторить сюжет игры, просто дополнительно в режиссёрской версией добавить что нибудь нового и всё.

Иваныч из Тулы

Всё как обычно: выкупить известное название игры, снять полную чушь не имеющую отношение к названной игре, собрать охапку негативных отзывов, делать удивлённое лицо, а как так всё вышло. Деньги не пахнут, мы поняли.

Кей Овальд

Фильм я, конечно, смотреть не буду, а до игры таки надо будет добраться (конечно, только до первой).

J a r v i s

Помните как в год выхода первой части Смотри собаки, её хейтили, а ведь глупцы даже не подозревали что это лучшая часть серии. Конечно, если рассматривать с точки зрения реализма происходящего, то это сделано для подростков, но атмосфера игры как раз то что нужно для боевика с хакерами. Не то что потом сделали трешоделы из Убейсофт, цветастое г*вно для терпил.

Shadowboxer

Пересмотри все трейлеры игры и узнаешь почему хейтели смотрящие псы

askazanov

Тогда это не экранизация получается)))

Беккер5443

И не фанатские фильм.

InkubatorKlef Беккер5443

и не фильм

Беккер5443 InkubatorKlef

Ну если кадры движения взлома или там события как по игре будут, значит авторы хоть пытались воссоздать.

ka27

Наверно сделают поближе к Watch Dogs 2🏳️‍🌈Watch Dogs 3...