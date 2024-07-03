Началась работа над экранизацией Watch Dogs

Сегодня стартовали съёмки фильма по мотивам популярной игровой серии Watch Dogs от Ubisoft. Режиссёрское кресло занял Матьё Тури, имеющий опыт работы над такими картинами, как «Выжившие», «Бегущая в лабиринте» и «Спуск в бездну». За сценарий отвечают Кристи ЛеБлан и Виктория Бата. ЛеБлан известна по работе над триллером «Кислород», а Бата участвовала в создании сериала «Уроки химии».

В актёрском составе пока подтверждены два имени. Одну из ролей исполнит Том Блайт, знакомый зрителям по фильму «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и сериалу «Билли Кид». Его партнёршей на съёмочной площадке станет Софи Уайлд. Однако конкретные роли актёров пока не раскрываются.

На данный момент дата выхода фильма не объявлена. Тем не менее, начало съёмок является важным этапом в реализации проекта.