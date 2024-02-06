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Way of the Hunter 16.08.2022
Экшен, Симулятор, От первого лица, Открытый мир
7.4 93 оценки

Для симулятор охоты Way of the Hunter стало доступно новое дополнение "Парк Матарики"

monk70
Новости

Откройте для себя потрясающую красоту Новой Зеландии, от каскадных водопадов до спокойных пляжей, а также ее уникальную и разнообразную дикую природу, включая самбарского оленя и гималайского тара, в новом DLC «Парк Матарики» для симулятора охоты Way of the Hunter.

Парк Матарики — это отдельный мир с озерами, плотинами, пляжами, густыми лесами, крутыми холмами, скрытыми пещерами, реками и тропическими лесами. Он предлагает широкий спектр биомов и дикой природы: от диких свиней и коз, уникальных для Новой Зеландии «Пути охотника», до диких уток и пятнистых оленей. Наслаждайтесь просмотром всех животных, которые были завезены в последние столетия и сделали его своим новым домом.

Кроме того, уже доступен новый пакет карт №2 для Way of the Hunter. Пакет карт №2 включает в себя два новых DLC-региона. Каждая новая карта занимает площадь 64 квадратных километра и содержит новую дикую природу, историю и особенности. Первый новый регион уже выпущен: Парк Матарики позволяет вам исследовать Новую Зеландию с совершенно новой историей, множеством новых видов животных и портативным стендом премиум-класса. Второй новый регион DLC выйдет летом 2024 года.

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