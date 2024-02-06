Для симулятор охоты Way of the Hunter стало доступно новое дополнение "Парк Матарики"

Откройте для себя потрясающую красоту Новой Зеландии, от каскадных водопадов до спокойных пляжей, а также ее уникальную и разнообразную дикую природу, включая самбарского оленя и гималайского тара, в новом DLC «Парк Матарики» для симулятора охоты Way of the Hunter.
Парк Матарики — это отдельный мир с озерами, плотинами, пляжами, густыми лесами, крутыми холмами, скрытыми пещерами, реками и тропическими лесами. Он предлагает широкий спектр биомов и дикой природы: от диких свиней и коз, уникальных для Новой Зеландии «Пути охотника», до диких уток и пятнистых оленей. Наслаждайтесь просмотром всех животных, которые были завезены в последние столетия и сделали его своим новым домом.
Кроме того, уже доступен новый пакет карт №2 для Way of the Hunter. Пакет карт №2 включает в себя два новых DLC-региона. Каждая новая карта занимает площадь 64 квадратных километра и содержит новую дикую природу, историю и особенности. Первый новый регион уже выпущен: Парк Матарики позволяет вам исследовать Новую Зеландию с совершенно новой историей, множеством новых видов животных и портативным стендом премиум-класса. Второй новый регион DLC выйдет летом 2024 года.