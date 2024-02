Для симулятор охоты Way of the Hunter стало доступно новое дополнение "Парк Матарики"

Nine Rocks Games

Это симулятор охоты, который позволяет вам исследовать обширные ландшафты США и Европы в поисках дичи. Вы можете отслеживать различных животных в их естественной среде обитания, используя реалистично проработанное огнестрельное и холодное оружие.

Way of the Hunter максимально точно воссоздаёт атмосферу настоящей охоты — поведение зверей и птиц приближено к реальности. Сложные экосистемы будут реагировать на ваше вторжение, меняясь с каждым вашим действием. Вам предстоит почувствовать себя опытным охотником, который выживает посреди первобытной природы, полагаясь лишь на собственные инстинкты и навыки. Это настоящий вызов, требующий терпения и мастерства.

Для исследования доступны две обширные карты местности общей площадью 288 квадратных километров. Это территории Тихоокеанского Северо-Запада США и Трансильвании. Перемещаться по ним можно как на транспорте, так и пешком.

Всего в игре представлено несколько десятков видов реалистично выполненных животных с уникальным поведением. Вы сможете продавать мясо подстреленной дичи, чтобы покупать снаряжение, лицензии для охоты на новых территориях и изготавливать чучела для личной коллекции трофеев.

Ещё одна особенность игры — это система «охотничьего чутья», подсвечивающая важные улики и следы на местности. При желании вы можете отключить её и самостоятельно искать добычу, что существенно повысит сложность.

В Way of the Hunter также присутствует реалистичное моделирование баллистики, отдачи оружия и других физических аспектов охоты. Кроме того, со временем меняются время суток, погода и направление ветра. Всё это создаёт неповторимую атмосферу настоящих охотничьих походов.