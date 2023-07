В следующем месяце виртуальные охотники смогут отправиться в Африку с дополнением Tikamoon Plains для Way of the Hunter ©

В следующем месяце выходит новое премиальное DLC для игры Way of the Hunter. Дополнение выйдет на PC, PlayStation и Xbox 11 августа.

Действие грядущего DLC The Tikamoon Plains для игры Way of the Hunter разворачивается в Африке и предлагает игрокам разнообразные биомы, включая сочные луга, обширные саванны, смертоносные пустыни и продуваемые всеми ветрами горы.

Вместе с Малахи, профессиональным охотником из Tikamoon Plains, вы погрузитесь в уникальную дикую природу Африки и познакомитесь с широким выбором охотничьего снаряжения, исследуя новую среду. Жизнь на равнинах Тикамун процветает, и перед вами открываются новые возможности.

Way of the Hunter - Tikamoon Plains выйдет 11 августа по цене 9,99 долл. Это часть сезонного пропуска, в рамках которого уже были выпущены Aurora Shores и Hunter's Pack.