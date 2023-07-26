В следующем месяце виртуальные охотники смогут отправиться в Африку с дополнением Tikamoon Plains для Way of the Hunter

Симулятор охотника, в котором игроки могут не только поохотиться, но и заняться исследованием обширных территорий США и Европы.

Ищите животных в их естественной среде обитания, используйте широкий выбор оружия и экипировки, а также продавайте мясо добытых животных, чтобы на вырученные средства приобретать пропуски в охотничьи угодья и другие полезные предметы.