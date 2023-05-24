Wayfinder TBA
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Подробности глобального закрытого бета-тестирования Wayfinder, которое уже стартовало

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Procy_on
Новости

В преддверии глобального закрытого бета-тестирования Wayfinder, разработчики из Airship Syndicateс поделились подробностями данного теста, которое на самом деле уже началось, но не сразу для всех.

Тестирование на самом деле уже началось сегодня, в 18:00 по МСК, и продлится до понедельника, 29 мая в Steam, PlayStation 4 и PlayStation 5. Приглашения будут рассылаться в течение всего дня 24 мая, так что у вас еще есть время подать заявку. Запросить доступ в Steam можно на странице игры.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, рассылать приглашения будут волнами. Более подробно читайте здесь.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Turlion

Бета стартовала, но ключей не получил никто видимо. Потому что даже на твиче нет ни одного намёка

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