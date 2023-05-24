Подробности глобального закрытого бета-тестирования Wayfinder, которое уже стартовало

В преддверии глобального закрытого бета-тестирования Wayfinder, разработчики из Airship Syndicateс поделились подробностями данного теста, которое на самом деле уже началось, но не сразу для всех.
Тестирование на самом деле уже началось сегодня, в 18:00 по МСК, и продлится до понедельника, 29 мая в Steam, PlayStation 4 и PlayStation 5. Приглашения будут рассылаться в течение всего дня 24 мая, так что у вас еще есть время подать заявку. Запросить доступ в Steam можно на странице игры.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу, рассылать приглашения будут волнами. Более подробно читайте здесь.
Бета стартовала, но ключей не получил никто видимо. Потому что даже на твиче нет ни одного намёка