Подробности глобального закрытого бета-тестирования Wayfinder, которое уже стартовало ©

В преддверии глобального закрытого бета-тестирования Wayfinder, разработчики из Airship Syndicateс поделились подробностями данного теста, которое на самом деле уже началось, но не сразу для всех.

Тестирование на самом деле уже началось сегодня, в 18:00 по МСК, и продлится до понедельника, 29 мая в Steam, PlayStation 4 и PlayStation 5. Приглашения будут рассылаться в течение всего дня 24 мая, так что у вас еще есть время подать заявку. Запросить доступ в Steam можно на странице игры.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, рассылать приглашения будут волнами. Более подробно читайте здесь.