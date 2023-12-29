на главную
об игре
Wayfinder 17.08.2023
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.3 28 оценок

Разработчики Wayfinder поведали о планах по развитию игры в следующем году

KoRnEr
Новости

Airship Syndicate планирует скоро анонсировать масштабное дополнение, которое добавит в игру новый сюжетный контент.

А ещё команда продолжит улучшать техническую сторону, поработав над подбором матчей, балансом и общей производительностью. Авторы признают, что на этапе развития Wayfinder они столкнулись с множеством проблем, но забывать про проект не планируется.

Наше видение Wayfinder заключалось в том, чтобы создавать эту игру вместе с вами на долгое время. Да, при запуске мы столкнулись с некоторыми трудностями, и нам еще многое предстоит. Но наша команда по-прежнему стремится сделать Wayfinder великолепным, работая над тем, чтобы в 2024 году игра стала бесплатной.

Праздничное событие Eventide продолжится до 12 января.

1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Floww

я бы поиграл, да вот только недоступное :(

0
Niphestotel

на плати ру подарят на ру акк)

0
Alex40001

закрытие! ура

-1