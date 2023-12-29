Разработчики Wayfinder поведали о планах по развитию игры в следующем году

Airship Syndicate планирует скоро анонсировать масштабное дополнение, которое добавит в игру новый сюжетный контент.
А ещё команда продолжит улучшать техническую сторону, поработав над подбором матчей, балансом и общей производительностью. Авторы признают, что на этапе развития Wayfinder они столкнулись с множеством проблем, но забывать про проект не планируется.
Наше видение Wayfinder заключалось в том, чтобы создавать эту игру вместе с вами на долгое время. Да, при запуске мы столкнулись с некоторыми трудностями, и нам еще многое предстоит. Но наша команда по-прежнему стремится сделать Wayfinder великолепным, работая над тем, чтобы в 2024 году игра стала бесплатной.
Праздничное событие Eventide продолжится до 12 января.
я бы поиграл, да вот только недоступное :(
на плати ру подарят на ру акк)
закрытие! ура