Wayfinder TBA
5.2 19 оценок

Разработчики Wayfinder представили список улучшений после плейтеста

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Procy_on
Новости

Wayfinder получила очень хорошие отзывы после закрытой беты, но это не значит, что все игровые системы совершенны. Разработчики учли отзывы после ЗБТ, исправили ошибки (их было более 2 000) и пообещали улучшить - как можно скорее - следующие вещи:

  • Перемещение во время боя
  • Наведение на цель
  • Защитные маневры (т.е. уклонение, блокирование, парирование и т.д.)
  • Эхо-Система
  • Особенности сообщества
  • Разнообразие противников
  • Краткосрочное и долгосрочное развитие персонажа

Большинство исправлений вступят в силу до дебюта игры. Остальные будут доработаны во время раннего доступа.

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