Разработчики Wayfinder представили список улучшений после плейтеста ©

Wayfinder получила очень хорошие отзывы после закрытой беты, но это не значит, что все игровые системы совершенны. Разработчики учли отзывы после ЗБТ, исправили ошибки (их было более 2 000) и пообещали улучшить - как можно скорее - следующие вещи:

Перемещение во время боя

Наведение на цель

Защитные маневры (т.е. уклонение, блокирование, парирование и т.д.)

Эхо-Система

Особенности сообщества

Разнообразие противников

Краткосрочное и долгосрочное развитие персонажа

Большинство исправлений вступят в силу до дебюта игры. Остальные будут доработаны во время раннего доступа.