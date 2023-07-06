Разработчики Wayfinder представили список улучшений после плейтеста

Wayfinder получила очень хорошие отзывы после закрытой беты, но это не значит, что все игровые системы совершенны. Разработчики учли отзывы после ЗБТ, исправили ошибки (их было более 2 000) и пообещали улучшить - как можно скорее - следующие вещи:
- Перемещение во время боя
- Наведение на цель
- Защитные маневры (т.е. уклонение, блокирование, парирование и т.д.)
- Эхо-Система
- Особенности сообщества
- Разнообразие противников
- Краткосрочное и долгосрочное развитие персонажа
Большинство исправлений вступят в силу до дебюта игры. Остальные будут доработаны во время раннего доступа.