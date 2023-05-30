Wayfinder получила восторженные отзывы после бета-теста

Вчера завершилась глобальный закрытый бета-тест Wayfinder, и MMO получила очень положительные отзывы. Графически и атмосферно игра напоминает Wildstar. Есть трансмог и апгрейд оружия. Есть просадки fps, но в целом, игра работает стабильно.
Несмотря на то, что действовал пункт о конфиденциальности, интернет переполнился впечатлениями от тестеров, описывающих основные моменты Wayfinder. Если вы пропустили тест, вот несколько геймплейных роликов (видимо, авторы получили разрешение, так что о нарушении NDA речи не идет).
Напомню, что Wayfinder должна выйти в раннем доступе летом этого года. Полный запуск запланирован на "конец 2023 года" на ПК и консолях PS и Xbox.
Мне удосужилось на днях протестировать. В целом игра интересная, правда боевка довольно унылая, но изучение подземелий +- увлекательное. Но вот диалоги с НПС которые занимают больше половины экрана - это дичь. Были ещё некоторые недочёты, но я думаю исправят
Убийца WoWки?
Точно нет. Эта игра абсолютно другого плана. Это не типичная ММО. Тут нет нормального открытого мира и в основном что тут нужно делать это проходить экспедиции в группе на 3 человека в команде (своего рода данжи, у которых есть предварительная настройка) и то не в каждом есть в конце босс. Ну и вместо классов у тебя определенные персонажи со своими