Wayfinder получила восторженные отзывы после бета-теста ©

Вчера завершилась глобальный закрытый бета-тест Wayfinder, и MMO получила очень положительные отзывы. Графически и атмосферно игра напоминает Wildstar. Есть трансмог и апгрейд оружия. Есть просадки fps, но в целом, игра работает стабильно.



Несмотря на то, что действовал пункт о конфиденциальности, интернет переполнился впечатлениями от тестеров, описывающих основные моменты Wayfinder. Если вы пропустили тест, вот несколько геймплейных роликов (видимо, авторы получили разрешение, так что о нарушении NDA речи не идет).

Напомню, что Wayfinder должна выйти в раннем доступе летом этого года. Полный запуск запланирован на "конец 2023 года" на ПК и консолях PS и Xbox.