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Wayfinder 17.08.2023
5.1 27 оценок

Wayfinder получила обновление Call of the Void для ПК и Playstation

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monk70
Новости

Airship Syndicate и Digital Extremes приглашают игроков в яркий мир Эвенор, поскольку первое обновление контента Wayfinder в середине сезона, Call of the Void, дебютирует как бесплатное обновление для PlayStation и Steam для ПК.

Ключевые дополнения, дебютирующие в Call of the Void, включают:

  • Новая экспедиция: Мрачное подземелье
  • Новый босс: четвероногий Бладбор, закладывающий ядовитые бомбы.
  • Новое двуручное оружие: булава Джаггернаута, способная как бить, так и раздавливать врагов благодаря украшениям в виде пилы.
  • Новая награда за испытание по времени: светящийся оранжевый и темно-синий скин «Рассвет надежды» для Мрачного кинжала.
  • Два новых побочных квеста: «Окончательный счет» и «Предвестники хаоса».

В преддверии этого бесплатного обновления контента также были реализованы различные исправления ошибок и решения проблем с сервером.

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