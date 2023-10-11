Wayfinder получила обновление Call of the Void для ПК и Playstation

Airship Syndicate и Digital Extremes приглашают игроков в яркий мир Эвенор, поскольку первое обновление контента Wayfinder в середине сезона, Call of the Void, дебютирует как бесплатное обновление для PlayStation и Steam для ПК.
Ключевые дополнения, дебютирующие в Call of the Void, включают:
- Новая экспедиция: Мрачное подземелье
- Новый босс: четвероногий Бладбор, закладывающий ядовитые бомбы.
- Новое двуручное оружие: булава Джаггернаута, способная как бить, так и раздавливать врагов благодаря украшениям в виде пилы.
- Новая награда за испытание по времени: светящийся оранжевый и темно-синий скин «Рассвет надежды» для Мрачного кинжала.
- Два новых побочных квеста: «Окончательный счет» и «Предвестники хаоса».
В преддверии этого бесплатного обновления контента также были реализованы различные исправления ошибок и решения проблем с сервером.