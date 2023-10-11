Wayfinder получила обновление Call of the Void для ПК и Playstation

Мир Эвенора был разрушен. И теперь вам предстоит использовать силу Путника, чтобы управлять хаосом, который охватил мир.

Присоединяйтесь к своим друзьям и отправляйтесь в путешествие по миру, где вы будете формировать свои приключения так, как вы хотите.

Каждое приключение превратится в непредсказуемое испытание, благодаря уникальным модификаторам и испытаниям, которые вы создаёте и контролируете. Вы можете настроить характеристики животных, врагов и даже других Путников.