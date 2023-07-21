Wayfinder выходит в раннем доступе 15 августа ©

Сетевая ролевая игра с персонажами Wayfinder будет dsпущена в раннем доступе для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК d Steam 15 августа, объявили издатель Digital Extremes и разработчик Airship Syndicate. Компании также представили нового игрового персонажа Venomess, Founder’s Packs, внутриигровые жилищные системы, башню наград и многое другое.

Игроки на ПК и PlayStation могут перейти в Wayfinder во время раннего доступа с полной поддержкой кросс-игры и кросс-сохранения, начиная с 15 августа, купив Founder’s Pack. Пакеты предлагаются на нескольких уровнях, каждый из которых предлагает доступ к двум сезонам контента раннего доступа и захватывающим, уникальным и ограниченным по времени вознаграждениям. Основные награды включают в себя мгновенный доступ к Venomess, более грозной «героической» версии вармейджа Kyros и доступ к башне наград — вариант боевого пропуска Wayfinder, где игроки могут заработать до 100 различных предметов и многое другое, срок действия которых не истекает.

Наборы Founder’s Packs можно будет обновить через выбранную платформу Магазина, и они будут доступны в четырех уровнях: базовый набор, набор новичка, набор пробуждения и набор возвышения, с более эксклюзивными наградами и знаковыми предметами для игроков, выбравших премиальные варианты набора Основателя. Игроки могут обновить свой набор в любое время во время раннего доступа. Используйте мощь Heroic Kyros, яркой и более мощной версии Kyros, доступной только в раннем доступе, купив набор Awakened или Exalted Pack.

Героические путники отличаются визуально отличным внешним видом и увеличенными базовыми характеристиками для более сильного воина. Независимо от того, какой набор основателя выберет новый игрок, эксклюзивные награды будут доступны в раннем доступе, включая Gloom Break: Founder’s Season 1 и Season 2. У всех игроков также будет доступ к апартаментам — перспективной системе жилья, которая постепенно развертывается. В своих квартирах игроки могут экипировать могущественные артефакты, дающие их путникам положительные эффекты и блага, или просто украсить их по своему усмотрению.