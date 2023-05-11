Разработчик Weird West получил инвестиции в свою новую амбициозную интеллектуальную собственность ©

Независимый разработчик WolfEye Studios, известный по изометрической ролевой игре Weird West, объявил сегодня о сотрудничестве с Galaxy Interactive для создания "амбициозной новой ИС".



Венчурный фонд известен своими инвестициями в видеоигры, веб3, криптовалюты и НФТ. Galaxy Interactive инвестировал в Build a Rocket Boy (Everywhere), Playable Worlds (команда под руководством Рафа Костера, известного по Star Wars Galaxies и Ultima Online, работает над песочной MMORPG), 1047 Games (разработчики Splitgate), Genvid (занимается интерактивным стримингом) и многие другие компании.

Разработчик Weird West компания WolfEye стремится расширить команду, пока начинается создание прототипа для этого более крупного проекта. Президент и креативный директор Рафаэль Колантонио, который был основателем и президентом Arkane около 18 лет, сказал в заявлении:

Я ценю работу с инвесторами, которые так же увлечены и разбираются в играх, как Galaxy Interactive. Создание игр требует чрезвычайных усилий и таланта со всех сторон уравнения.

Генеральный директор и исполнительный продюсер Жюльен Роби добавил:

Наше партнерство с Galaxy позволит нам сохранить независимость и в то же время даст нам возможность более амбициозно подойти к созданию следующей игры - а это просто мечта!

Со своей стороны, Райан Ю и Майкл Фан, партнеры Galaxy Interactive, заявили:

Райан Ю: Мы очень гордимся сотрудничеством с WolfEye, которая была создана пионерами Immersive Sims, одного из самых интересных игровых жанров, и остается ведущим игроком в этом пространстве.



Майкл Фан: Концепции агентства, интерактивности и, что более важно, идея предоставления уникальных, незаписанных и непредсказуемых возможностей, возникающих из системы, - вот что делает видеоигры такими особенными и такими интересными. И команда WolfEye посвятила свою карьеру изучению этих тем.



