Новый трейлер Where Winds Meet рассказывает о генерале Ван Цине

Разработчик Everstone Studio совместно с NetEase Games выпустил новый трейлер ролевой игры в открытом мире Where Winds Meet.

В этом новом трейлере рассказывается о генерале Ван Цине, который расположил свои войска на севере и сражался до тех пор, пока кровь не обагрила сумерки. В возрасте 53 лет он и его люди пали, стоя на ногах.

Where Winds Meet — эпическая приключенческая ролевая игра в открытом мире, основанная на богатых традициях Уся. Действие игры разворачивается в неспокойный период Китая X века. Вы берёте на себя роль молодого мастера меча, раскрывающего забытые истины и тайны своей личности.

Игра, посвящённая раскрытию тайн боевых искусств Уся, позволит игрокам создавать и настраивать своих персонажей и стили развития, используя уникальную восточную боевую систему, вдохновлённую Уся. Игроки смогут открывать и улучшать разнообразное оружие и навыки, как знакомые, так и экзотические.

Where Winds Meet выйдет в конце этого года на ПК и PS5.