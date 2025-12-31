В январе в Where Winds Meet появится много бесплатного контента

Доступная с ноября на PS5, ПК и мобильных устройствах, Where Winds Meet часто получает новый контент, чтобы как можно дольше удерживать своё сообщество. На начало следующего года Everstone Studio запланировала несколько новых функций.

В новом посте в социальных сетях Everstone Studio представила ещё один амбициозный план по дальнейшему развитию и расширению Where Winds Meet для своих игроков. Согласно дорожной карте, каждую неделю игрокам будут предлагаться новые задания, а 4 января ознаменует начало нового контента. 4 января игроки смогут повысить уровень мира игры до 10 уровня. По сути, уровень одиночной игры определяет продвижение игроков по миру основной сюжетной линии. Кроме того, 4 января также состоится запуск Царство Героя: Скорбь Смертных, высокоуровневой активности для 10 игроков.

Вторая неделя начинается 8 января с обновления 1.2, добавляющего новые задания Наследия, а также открывающего кампанию в Кайфэне. Игроки смогут сразиться с новым мировым боссом — Безымянным Генералом, а также начнётся новое ограниченное по времени событие под названием «Боевые игры Цзянху».

На третьей неделе игроки смогут проверить свои умственные способности в новой Пещере-головоломке под названием «Тюрьма Туманной Завесы». Кроме того, 16 января появится дополнительный контент для гильдий — масштабные сражения 30 на 30 между гильдиями. Наконец, 22 января игра снова расширится за счёт нового региона под названием «База Девяти Смертных Путей», который, судя по всему, будет меньше по размеру, скорее напоминая подземелье, чем что-то похожее на Ревущие Пески.

Наконец, на 4-й неделе, 25 января откроется новая сюжетная линия под названием «Шёпот под луной». Затем месяц завершится двумя специальными событиями, которые начнутся 29 января, включая «Год изобилия» и «Завершающий рывок сезона». Сами события, похоже, совпадают с китайским Новым годом, поэтому многие предполагают, что внутриигровое событие может напоминать событие, которое Everstone Studio проводила в январе 2025 года для китайских игроков, добавив новое косметическое снаряжение, активности, мини-игры и многое другое.