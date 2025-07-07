Where Winds Meet станет консольным эксклюзивом PS5 на 6 месяцев

Where Winds Meet — новая игра в жанре экшен, разрабатываемая китайской студией Everstone в сотрудничестве с NetEase Games. Она была официальна анонсирована на Gamescom 2022.

Ранее Everstone объявила, что игра в жанре экшен-приключения с открытым миром в стиле Уся выйдет по всему миру в 2025 году с версиями для ПК и PlayStation 5. Так где же версия для Xbox?

Как сообщила студия, Where Winds Meet будет эксклюзивом для консолей PS5 в течение как минимум шести месяцев после запуска. Она также будет доступна для ПК.

Для тех, кто интересуется игрой, было объявлено о проведении финального закрытого бета-тестирования для PS5 и ПК с 24 по 31 июля 2025 года. Регистрация на бета-тестирование открыта до 24 июля.

Where Winds Meet приглашает игроков отправиться в незабываемое путешествие, происходящее в период Пяти династий и Десяти королевств китайской истории. Будучи молодым мастером меча, игроки раскроют тайны своей собственной идентичности и испытают захватывающие приключения.

Сосредоточившись на раскрытии тайн боевых искусств Уся, игроки смогут создавать и настраивать своих персонажей и стили развития, используя уникальную восточную боевую систему, вдохновлённую Уся. Игроки смогут разблокировать и улучшить разнообразное оружие и навыки, как знакомые, так и экзотические.